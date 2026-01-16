El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente gris y poco luminoso. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto durante la mayor parte de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 11 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 10 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en la tarde. Esta sensación de frío se verá acentuada por la alta humedad relativa, que alcanzará hasta un 94% en algunos momentos del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta aún más baja.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 90% de posibilidades de lluvia durante la mañana y un 100% en la tarde. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde. Las lluvias serán intermitentes, pero podrían intensificarse en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, cuando se prevén tormentas con lluvias escasas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, alcanzando rachas de hasta 41 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de mayor frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente hacia el sur, pero manteniendo su intensidad.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de lluvia y nubes bajas, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes de A Illa de Arousa que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las condiciones exteriores podrían ser incómodas para quienes se aventuren al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.