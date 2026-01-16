El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 76% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados. Sin embargo, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Durante estos períodos, se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo de la tarde, el viento se moderará ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h.

La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 95% en los mismos intervalos donde se prevén lluvias. Esto sugiere que los habitantes de A Guarda deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la tarde, cuando las condiciones son más propicias para su desarrollo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 8 grados. La humedad aumentará, alcanzando el 92% hacia el final del día, lo que podría generar una atmósfera más densa y fría. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad.

En resumen, el día de hoy en A Guarda se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.