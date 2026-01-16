El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 80%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes de Gondomar deben estar preparados para lluvias intermitentes, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 4 mm, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más activas del día. Esto, combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados . La combinación de nubes densas y viento fresco podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se espera que la probabilidad de tormentas disminuya, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

Es importante que los residentes de Gondomar tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. Llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo será esencial para mantenerse cómodo. Además, se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad, con cielos cubiertos, lluvias y un ambiente fresco que invitará a buscar refugio en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.