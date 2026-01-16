El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en la madrugada, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, pero se intensificarán, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se prevé que caigan hasta 4 mm de lluvia. Durante este tiempo, la probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 95%, lo que sugiere que los habitantes de A Estrada deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre 6 y 9 grados . En la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 9 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. Este viento, que soplará del sur, alcanzará velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a más lluvias. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm en total para el día. La tarde también traerá consigo una ligera disminución en la temperatura, que podría caer a 6 grados hacia el final del día.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias podrían disminuir, la posibilidad de chubascos aislados persistirá. La temperatura mínima se situará en torno a los 5 grados, y la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar una sensación de frío considerable.

Es recomendable que los residentes de A Estrada tomen precauciones, especialmente si planean salir durante el día, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. Llevar paraguas y abrigos será esencial para enfrentar este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.