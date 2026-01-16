El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia escasa que se intensificarán en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 13:00 y las 19:00. Se espera que la lluvia acumulada alcance hasta 4 mm en las horas más activas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 10 grados . Durante la mañana, la temperatura será de 9 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en la tarde y noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad y las temperaturas más bajas.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 85% de posibilidad en las primeras horas y un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes de Cuntis deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo tormentas que podrían acompañarse de lluvia intensa y vientos fuertes.

A pesar de las condiciones inestables, habrá breves momentos de calma, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén intervalos nubosos. Sin embargo, no se descartan nuevas lluvias hacia el final del día. La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y una alta probabilidad de tormentas. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para enfrentar un día que promete ser inestable y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.