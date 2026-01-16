El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una descripción que indica "Cubierto" en la mayoría de los periodos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 11 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas de la mañana, alcanzando los 7 grados, mientras que durante la tarde se espera un leve aumento, llegando hasta los 11 grados. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que rondará el 85% al inicio del día y se mantendrá elevada, contribuirá a una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 90% de posibilidad en las primeras horas y un 95% entre las 7 y las 13 horas. Esto indica que, además de la lluvia, se podrían experimentar tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en la zona. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y eviten salir si no es necesario durante los periodos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, con intervalos nubosos y una disminución en la intensidad de la lluvia. Sin embargo, la posibilidad de lluvias escasas se mantendrá hasta el final del día, con una probabilidad de precipitación del 80% en las últimas horas. Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, lo que obligará a los residentes a estar preparados para condiciones cambiantes a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.