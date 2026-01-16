El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, A Cañiza se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán de forma leve, pero se intensificarán a medida que avance la jornada, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se espera que caigan hasta 5 mm de lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 5 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, oscilando entre el 85% y el 96%. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones adversas, especialmente para actividades al aire libre. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades en la naturaleza.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad que no ofrecerán respiro a la lluvia. La probabilidad de tormentas también es alta, alcanzando un 95% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas acompañadas de lluvia intensa. A partir de las 19:00, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias si planean salir.

En resumen, el día en A Cañiza se presenta como uno de lluvia constante, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse informado sobre el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.