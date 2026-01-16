El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo del día. La temperatura oscilará entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 92% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán predominantemente del noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en momentos de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

Las precipitaciones son un factor clave en la predicción de hoy. Se espera que la lluvia comience a caer desde la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las primeras horas. A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 90% en la tarde. Las tormentas podrían traer consigo lluvias intensas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, cuando se prevé que la actividad eléctrica sea más frecuente.

El estado del cielo se mantendrá cubierto durante la mayor parte del día, con intervalos nubosos que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero en general, la tendencia será hacia un cielo gris y amenazante. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas más elevadas y cercanas a la costa.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo. Las condiciones climáticas podrían afectar el tráfico, así que es aconsejable conducir con precaución. En resumen, hoy en Cangas se vivirá un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con un ambiente fresco y húmedo, y una alta probabilidad de lluvias y tormentas que podrían complicar las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.