El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las precipitaciones sean más intensas entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé que la lluvia sea más persistente. Las cantidades de precipitación estimadas son de 0.1 mm en la madrugada, aumentando a 0.4 mm en la mañana y alcanzando hasta 5 mm en la tarde. Por lo tanto, es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 41 km/h. Esto podría generar ráfagas fuertes, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando a ser del sur y luego del oeste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola parecer más fría.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avancen las horas, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un cielo cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado a fuerte. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.