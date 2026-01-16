El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura y, posiblemente, incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , con un ligero aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará principalmente del sur, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar ráfagas que, combinadas con la alta humedad, harán que la percepción del frío sea más intensa.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Se espera que las lluvias sean escasas en las primeras horas, pero a medida que el día avanza, la intensidad podría aumentar, especialmente en la franja horaria de la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 1 mm en diferentes periodos.

Además, la probabilidad de tormentas es elevada, alcanzando un 90% en las primeras horas y un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir tormentas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero en general, se anticipa que la mayor parte del día estará marcado por un ambiente gris y húmedo. Las condiciones mejorarán ligeramente hacia la noche, aunque la probabilidad de lluvias persistirá, especialmente en las horas posteriores al ocaso, que se producirá a las 18:27.

Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.