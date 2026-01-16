El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El 16 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98% en las horas más frías, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 8 mm en total, con picos de hasta 3 mm en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán los 30 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Las ráfagas más intensas se prevén en la mañana y la tarde, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas expuestas.

La probabilidad de tormenta también es alta, con un 90% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo para actividades al aire libre. Es aconsejable que los residentes y visitantes de Bueu estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir.

A lo largo del día, las condiciones de nubosidad serán predominantes, con momentos de mayor nubosidad que podrían oscurecer el cielo. Las temperaturas se mantendrán estables, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. En la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 11 grados, aunque la sensación térmica podría ser de 8 grados o menos.

En resumen, el 16 de enero en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas. Se recomienda a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.