El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , con una ligera disminución a medida que avance el día, alcanzando mínimas de 6 grados por la tarde. La humedad relativa será alta, superando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A lo largo de la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 4 mm en total. Las tormentas también son probables, con un 90% de probabilidad en las primeras horas y un 95% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la tarde, aunque la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, la presencia de nubes densas y la posibilidad de tormentas continuarán. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja precaución al conducir.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura descenderá nuevamente, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. La humedad seguirá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que son sensibles a la humedad.

En resumen, el día de hoy en Barro se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día para mantenerse en casa si es posible, o al menos estar preparado para las inclemencias del tiempo si se necesita salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.