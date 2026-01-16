El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

Hoy, 16 de enero de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, con intervalos de nubes más densas que podrían traer consigo algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia es notable, con un 95% de posibilidad de que se registren lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las cantidades de precipitación previstas son ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las horas más activas de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 10 grados, pero a medida que el día avance, se espera un ligero descenso, alcanzando mínimas de 8 grados en la tarde. La combinación de un cielo cubierto y la presencia de viento podría hacer que la temperatura se sienta aún más baja, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una alta probabilidad de tormentas, con un 95% de posibilidad de que se produzcan entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad se mantendrá, y aunque las lluvias podrían cesar, el cielo permanecerá cubierto hasta el ocaso, que se espera para las 18:30 horas. En resumen, los habitantes de Baiona deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias y tormentas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigos si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-15T22:36:09.