El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo muy nuboso, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan densas, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , con un ambiente fresco que podría sentirse más frío debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 85% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque las temperaturas no sean extremadamente bajas, la sensación térmica podría ser más fría, especialmente en áreas expuestas al viento.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 37 km/h en momentos puntuales, lo que podría generar ráfagas más intensas. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en las primeras horas, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 95% en algunos intervalos. Las lluvias podrían ser intermitentes, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total, pero podrían ser suficientes para causar charcos y resbalones en las calles.

La probabilidad de tormentas también es alta, especialmente durante la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, lo que podría dar lugar a una sensación de frío más intensa. En resumen, se recomienda a los habitantes de As Neves que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

