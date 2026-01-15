El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilanova de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 15 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Durante este periodo, se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y hasta 9 mm en la tarde. Las lluvias serán más intensas entre las 06:00 y las 12:00, con un total de 9 mm pronosticados, lo que podría generar un ambiente bastante húmedo y posiblemente incómodo para actividades al aire libre.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 49 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más críticas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y pesadez en el ambiente.
A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 55% entre las 19:00 y las 01:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la actividad de las tormentas podría disminuir, aunque las condiciones seguirán siendo propensas a la lluvia.
En resumen, los habitantes de Vilanova de Arousa deben prepararse para un día de clima inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas podrían resultar incómodas. Las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.
