El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados por la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que las lluvias sean moderadas, especialmente entre las 6 y las 12 horas, donde se podrían acumular hasta 11 mm de agua. Las lluvias comenzarán de forma escasa en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que el día avance, con picos de hasta 4 mm en las horas centrales.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 66% y el 99%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 66 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad, así que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con momentos de nubes altas que podrían ofrecer un leve respiro entre las lluvias. Sin embargo, la tendencia general será hacia un tiempo muy nuboso, lo que limitará la visibilidad y podría afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 7 y las 13 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y llevar ropa adecuada para la lluvia. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas sugiere que será un día más adecuado para actividades en interiores. En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa hoy será predominantemente lluvioso y ventoso, con temperaturas frescas y alta humedad, lo que requerirá que los residentes se mantengan informados y preparados para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.