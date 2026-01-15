El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso a 9 grados hacia la tarde.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con un aumento en la probabilidad de lluvia. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulados que podrían alcanzar hasta 5 litros por metro cuadrado. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 07:00 y las 13:00, y se mantendrá alta durante el resto del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, cuando se prevé que las lluvias sean más intensas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Vilaboa que se vistan adecuadamente para enfrentar el viento y la lluvia. La dirección del viento cambiará a medida que avance la tarde, con ráfagas más suaves hacia la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 55% entre las 19:00 y las 01:00, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Es recomendable que los residentes estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de la tormenta.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo muy nuboso, con lluvias intermitentes y un viento fuerte del sur. Se aconseja a la población que se prepare para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de tormentas hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.