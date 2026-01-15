El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 15 de enero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado cubierto hacia el mediodía.
La precipitación será un factor importante a lo largo del día. Se anticipa que la lluvia comience a ser más notable a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm en las horas pico. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.
El viento también jugará un papel relevante en la sensación térmica. Se prevé que sople del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en las horas más activas. Esto, combinado con la temperatura ambiente, hará que la sensación térmica se sienta más fría, especialmente durante la tarde, cuando la temperatura podría descender a 6 grados. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 4 grados, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.
A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , con un leve aumento hacia la tarde. Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la percepción del frío sea más intensa. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa abrigada y resistente al agua.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que podría haber un 50% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Esto añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre o desplazamientos durante la noche.
En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte que afectará la sensación térmica. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.
