El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

Hoy, 15 de enero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado cubierto hacia el mediodía.

La precipitación será un factor importante a lo largo del día. Se anticipa que la lluvia comience a ser más notable a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm en las horas pico. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El viento también jugará un papel relevante en la sensación térmica. Se prevé que sople del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en las horas más activas. Esto, combinado con la temperatura ambiente, hará que la sensación térmica se sienta más fría, especialmente durante la tarde, cuando la temperatura podría descender a 6 grados. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 4 grados, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , con un leve aumento hacia la tarde. Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la percepción del frío sea más intensa. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa abrigada y resistente al agua.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que podría haber un 50% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Esto añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre o desplazamientos durante la noche.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte que afectará la sensación térmica. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.