El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El 15 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un día mayormente cubierto, con condiciones de cielo que variarán entre cubierto y nuboso a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con algunas horas de lluvia escasa, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del periodo de las 09:00, con una acumulación de hasta 2 mm, y se intensificarán a lo largo del día, alcanzando un total de 14 mm hacia la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para un día húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante el día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 10 y 12 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana, mientras que en la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 13 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

Hablando del viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en las horas de la tarde, con velocidades que podrían alcanzar hasta 56 km/h. El viento soplará principalmente del sur, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Es recomendable que las personas que se desplacen al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, especialmente en zonas expuestas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en algunos momentos del día, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo. Esta combinación de factores meteorológicos sugiere un día que podría ser incómodo para aquellos que no disfrutan de la lluvia y la humedad.

En resumen, el 15 de enero en Vigo se presenta como un día cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Los habitantes deben estar preparados para condiciones invernales típicas, con la posibilidad de lluvias continuas y un ambiente húmedo que dominará la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.