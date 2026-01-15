El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados por la noche.

La precipitación será un factor importante en la predicción meteorológica de hoy. Se anticipa que las lluvias comiencen a ser más intensas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 10 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Valga experimenten lluvias durante el día. En particular, se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la intensidad de la lluvia sea notable, con valores que podrían oscilar entre 3 y 4 mm en esas horas.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 38 km/h en las horas más activas. Esta racha de viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte de la jornada. Esto, combinado con las bajas temperaturas y las lluvias, puede generar un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 60% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren fuera de casa.

En resumen, el día en Valga se presenta como uno de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias significativas y un viento notable. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.