El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tui según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 15 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 87%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. En las primeras horas, no se prevén precipitaciones significativas, pero a partir del periodo de la tarde, la situación cambiará. La probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando hasta 10 mm en total, con un pico de 4 mm entre las 10:00 y las 12:00 horas. Las lluvias serán más intensas entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un total acumulado que podría llegar a los 13 mm.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 22 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente durante las horas de mayor viento.
La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes de Tui deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde. Las tormentas podrían venir acompañadas de ráfagas de viento más intensas y, en algunos casos, de granizo.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose alrededor de los 9 a 12 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el final de un día gris y húmedo.
En resumen, hoy en Tui se anticipa un tiempo mayormente cubierto con lluvias intermitentes, vientos moderados y temperaturas frescas. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.
