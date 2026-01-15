El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El 15 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente nublado, con una descripción que indica un estado de "Cubierto" en todos los periodos hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance la jornada, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Desde el periodo de las 06:00 hasta las 12:00, se registrarán lluvias escasas, con acumulaciones que alcanzarán hasta 0.4 mm. Sin embargo, a partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Tomiño experimenten lluvias más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a 8 mm en total durante la mañana.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 08:00 y las 09:00. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación térmica más fría, por lo que es aconsejable tomar precauciones si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, existe la posibilidad de tormentas eléctricas, especialmente en la tarde, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas.

Por la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan gradualmente, con una probabilidad de precipitación que caerá a un 45% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, lo que hará que la noche sea fresca y húmeda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.