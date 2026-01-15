El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 92%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 61 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda a los residentes de Soutomaior que se vistan adecuadamente para enfrentar las inclemencias del tiempo. Las velocidades del viento oscilarán entre 11 y 30 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas durante este periodo. A medida que se acerque la tarde, esta probabilidad disminuirá ligeramente, pero no se descartan chubascos intensos.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 9 y 12 grados a lo largo del día. Las mínimas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que las máximas se alcanzarán en la tarde, justo antes de que las lluvias se intensifiquen.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable del sur. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante las posibles lluvias y tormentas, y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.