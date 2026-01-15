El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas.

La precipitación comenzará a ser más notable a partir del periodo de la tarde, donde se prevé que la cantidad de lluvia aumente. En total, se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 5 litros por metro cuadrado, siendo más intensa entre las 14:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos críticos de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán estables durante la mayor parte del día, oscilando entre los 6 y 10 grados . La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde, donde se prevé que descienda hasta los 4 grados. Esto se debe a la combinación de la humedad y el viento, que soplará desde el sur con rachas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad, como la tarde.

La dirección del viento, predominantemente del sur y suroeste, contribuirá a que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las rachas de viento serán más fuertes en las horas centrales del día, lo que podría generar incomodidad al aire libre.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad persistirá, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 6 grados, con una sensación térmica que podría sentirse aún más fría debido al viento. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia, así que se recomienda precaución si se viaja por carretera.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable que hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.