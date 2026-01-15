El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitaciones aumente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que la lluvia será un factor constante en el ambiente.

Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulados que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm entre las 06:00 y las 09:00. A lo largo de la tarde, se prevé que la lluvia se intensifique, con valores que podrían alcanzar hasta 8 mm en total para el día. Esto se traduce en un ambiente húmedo, con una humedad relativa que rondará el 100% en las horas más críticas de la mañana.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad, generará una sensación de frío, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que la combinación de lluvia y viento puede resultar incómoda.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en zonas costeras, donde el oleaje podría verse afectado. Se recomienda precaución a los navegantes y a quienes realicen actividades en la playa.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 55% entre las 19:00 y las 01:00, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas aisladas. La situación mejorará ligeramente hacia la noche, aunque las lluvias continuarán siendo posibles, con acumulados menores.

En resumen, el día de hoy en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.