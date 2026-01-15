El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa en las primeras horas. Las precipitaciones comenzarán a intensificarse a partir del mediodía, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm en las horas centrales de la tarde. La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, y manteniéndose en niveles elevados hasta las 19:00.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 30 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 55 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la tarde, el viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá presente, lo que podría afectar la percepción del frío.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga estable durante la mayor parte del día, con mínimas de 10 grados en la mañana y máximas que podrían alcanzar los 13 grados en la tarde. Sin embargo, la combinación de la humedad y el viento hará que la sensación térmica sea inferior a la temperatura real, por lo que se recomienda a los habitantes de Salvaterra de Miño vestirse adecuadamente para evitar el frío.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y aunque las precipitaciones disminuirán, se mantendrá la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos nublados y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones húmedas y frías, y tomar precauciones al desplazarse debido al viento y la posible reducción de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.