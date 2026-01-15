El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una transición a un estado cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad también es indicativo de la posibilidad de precipitaciones. De hecho, se espera que a lo largo del día se registren lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. En particular, se prevé que las precipitaciones sean más intensas entre las 07:00 y las 13:00 horas, con un total estimado de hasta 12 mm de lluvia en ese periodo. Posteriormente, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad.

La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 55% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, especialmente durante la tarde, cuando las tormentas podrían ser más probables.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 8 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

En resumen, el día de hoy en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo fresco, nublado y lluvioso, con la posibilidad de tormentas. Se aconseja a los habitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.