El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para quienes prefieren evitar el calor excesivo.

A medida que avance la mañana, se espera que la humedad relativa aumente, alcanzando niveles cercanos al 94% hacia el mediodía. Esto, combinado con las condiciones nubladas, generará una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de posibilidad de precipitaciones en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que la lluvia será escasa al inicio, pero podría intensificarse a medida que el día avance, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén acumulaciones de hasta 12 mm.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 38 km/h en las primeras horas, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 64 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 55% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Se aconseja a la población estar atenta a los avisos meteorológicos y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas más críticas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 11 grados , y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío. La puesta de sol se producirá a las 18:27, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la belleza de un paisaje invernal característico de la región.

