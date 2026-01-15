El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El 15 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente. En las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias significativas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 6 mm, lo que podría generar charcos y una sensación de humedad en el ambiente. Por lo tanto, se recomienda llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir durante estas horas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta 61 km/h, especialmente en las primeras horas de la tarde. La dirección del viento será mayormente del sur, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es aconsejable tener precaución al desplazarse, ya que el viento puede ser fuerte y podría afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las bajas temperaturas. Esta combinación de alta humedad y viento puede hacer que el tiempo se sienta más frío, por lo que es recomendable vestirse en capas para mantenerse cómodo.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias esperadas y un viento notablemente fuerte. La población debe estar preparada para condiciones invernales, con la posibilidad de lluvias intensas y un ambiente fresco y húmedo. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para afrontar el día de manera segura y cómoda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.