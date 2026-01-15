El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El 15 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A partir de las 05:00, se espera que la lluvia comience a intensificarse, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm en las primeras horas de la mañana. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Pontevedra necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán a medida que avance la mañana, con intervalos de lluvia más fuerte entre las 07:00 y las 13:00.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 39 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados, y la probabilidad de lluvia seguirá siendo alta, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Se prevé que las precipitaciones acumuladas alcancen hasta 8 mm para el final del día, lo que podría causar charcos y una posible acumulación de agua en las calles.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que no estén preparados para las condiciones climáticas.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de enero muy húmedo y frío, con lluvias constantes y un cielo cubierto. Los residentes deben estar preparados para condiciones invernales y tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.