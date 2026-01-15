El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de lluvias que se intensificarán en las horas de la tarde. Las precipitaciones comenzarán siendo ligeras, con valores que oscilarán entre 0.1 y 5 mm, pero se prevé que alcancen hasta 8 mm en las horas pico. La probabilidad de precipitación es del 100% durante los periodos de mayor actividad, lo que indica que es muy probable que los residentes de Pontecesures necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 70 km/h en las horas más intensas, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. Las velocidades del viento oscilarán entre 11 y 34 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. Este viento, combinado con la lluvia, podría provocar un ambiente inestable, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 07:00 y las 13:00, y un 55% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 8 grados . El cielo seguirá cubierto, y las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones climáticas adversas y que eviten actividades al aire libre durante los periodos de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.