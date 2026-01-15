El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado de cielo cubierto, lo que podría dar lugar a lluvias escasas en las primeras horas.

La precipitación comenzará a intensificarse a partir del mediodía, con valores que podrían llegar hasta los 10 litros por metro cuadrado en las horas centrales de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Ponteareas necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 12 grados , mientras que por la noche, las temperaturas descenderán a unos 8 grados. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 85% y el 97%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente durante las lluvias. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las zonas abiertas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas aisladas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante este periodo.

A medida que se acerque la noche, la actividad de las precipitaciones disminuirá, aunque el cielo permanecerá cubierto. La temperatura descenderá a 7 grados hacia el final del día, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. En resumen, se recomienda a los habitantes de Ponteareas que se preparen para un día de lluvia y temperaturas frescas, manteniendo a mano los paraguas y abrigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.