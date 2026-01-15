El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El 15 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados. La probabilidad de lluvia será significativa, especialmente en las horas centrales del día, con un 100% de probabilidad de precipitaciones entre las 07:00 y las 13:00. Se anticipa que la lluvia será escasa al principio, pero se intensificará, alcanzando hasta 4 mm en las horas posteriores.

Durante la tarde, las temperaturas podrían aumentar ligeramente, alcanzando hasta 11 grados, aunque la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la humedad y el viento. La probabilidad de tormentas también será notable, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría generar algunas tormentas aisladas en la región.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Esto podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. A medida que se acerque la tarde, el viento podría cambiar ligeramente de dirección, pero se mantendrá en niveles moderados.

Hacia el final del día, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque podría disminuir ligeramente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que caigan a alrededor de 8 grados por la noche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar brumas y nieblas en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.