El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, pero aumentará a medida que avance el día. Se prevé que se acumulen entre 4 y 8 mm de lluvia, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Poio necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en momentos puntuales. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda tener precaución al desplazarse, ya que las ráfagas pueden ser más intensas en zonas abiertas.

A lo largo del día, se espera que haya intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 65% en los periodos críticos. Esto podría generar condiciones inestables, por lo que es aconsejable estar atentos a posibles alertas meteorológicas.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. La alta humedad y el viento del sur contribuirán a una sensación térmica más fría, por lo que es fundamental prepararse adecuadamente para las condiciones climáticas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.