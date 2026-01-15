El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El 15 de enero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Durante las primeras horas del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, con un ligero descenso a 8 grados en la mañana. A medida que avanza la jornada, la temperatura podría alcanzar un máximo de 11 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y el viento.

Las precipitaciones comenzarán a ser notorias a partir de la mañana, con una acumulación de hasta 5 mm de lluvia esperada entre las 10:00 y las 14:00 horas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en este periodo, lo que sugiere que es muy probable que los residentes necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias serán más intensas en la tarde, con un total de 10 mm pronosticados para el día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes en momentos puntuales. A lo largo del día, se prevé que el viento se mantenga moderado, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente durante las horas de mayor actividad de lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que podría generar condiciones inestables en la región. Los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se presentan tormentas.

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia hacia la noche. Las temperaturas caerán nuevamente a 8 grados al caer la tarde, y se espera que la humedad se mantenga alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, el 15 de enero en Pazos de Borbén será un día marcado por la lluvia, el frío y un cielo cubierto, lo que invita a los residentes a prepararse adecuadamente para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.