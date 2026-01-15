El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El 15 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará completamente cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 a 11 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la lluvia comience a hacer su aparición, con una precipitación estimada de 0.5 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia se incrementará a lo largo del día, alcanzando un máximo de 12 mm hacia la tarde. Esto se debe a la combinación de un sistema de baja presión que afecta la región y la alta humedad en el ambiente. La probabilidad de tormentas también es significativa, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé un 60% de posibilidad de tormentas eléctricas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 32 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados, pero la combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica descienda aún más. La lluvia será más intensa entre las 10:00 y las 12:00, con acumulaciones que podrían llegar a los 8 mm en ese periodo. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia escasa se mantendrá, aunque la intensidad de las precipitaciones disminuirá.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales, llevando paraguas y ropa adecuada para el frío y la lluvia. La vigilancia ante posibles tormentas es aconsejable, especialmente durante las horas de mayor actividad meteorológica.

