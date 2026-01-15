El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente durante las horas de la tarde. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con un acumulado estimado de 10 mm, y se intensificarán en algunos momentos, alcanzando hasta 5 mm en intervalos cortos. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 36 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento y su velocidad podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

Durante la tarde, las temperaturas podrían descender ligeramente, situándose en torno a los 12 grados . A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se estabilizarán nuevamente en 11 grados. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más intensos.

En resumen, el día en O Rosal se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día propicio para actividades en interiores, y se recomienda precaución al salir debido a las condiciones meteorológicas adversas. Mantenerse informado sobre las actualizaciones del tiempo será clave para adaptarse a los cambios que puedan surgir a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.