El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 10 grados, con un ligero descenso hacia la tarde. Las condiciones de nubosidad se mantendrán, y se prevé que las lluvias comiencen a intensificarse a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 12 litros por metro cuadrado. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de O Porriño necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 46 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, especialmente en áreas expuestas. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 8 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en algunas áreas. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día de hoy en O Porriño estará marcado por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias y un viento notable. Es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.