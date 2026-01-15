El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Grove según los datos de la AEMET
El día de hoy, 15 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más frescas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica se complique con la llegada de lluvias. A partir del periodo de la tarde, la probabilidad de precipitación se incrementa, alcanzando un 70% entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán ligeras en su mayoría, con acumulaciones que podrían llegar a los 8 mm en total, especialmente durante las horas de la tarde y la noche. Esto se traduce en un ambiente húmedo y potencialmente incómodo para actividades al aire libre.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Predominará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 76 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones adversas, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes planeen actividades en la costa o en áreas expuestas.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 55% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 19:00 y la 01:00, lo que podría intensificar las condiciones de inestabilidad en la región. Es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias, especialmente si se planean desplazamientos o actividades al aire libre.
A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , manteniéndose frescas y propicias para el uso de ropa de abrigo. La sensación térmica podría verse afectada por la combinación de viento y humedad, por lo que se sugiere estar preparados para un tiempo más frío de lo habitual.
En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, viento fuerte y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.
