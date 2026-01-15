El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 15 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, que darán paso a un ambiente más gris y nuboso conforme avance el día. A partir de las 6:00 AM, se espera que la cobertura nubosa se intensifique, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían comenzar a caer.
La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 13 grados . Este rango térmico, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, especialmente en las horas de la tarde, con un 94% de humedad a las 10:00 AM. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de las 7:00 AM se inicien lluvias más significativas, acumulando hasta 3 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta durante la mañana y la tarde, alcanzando un 100% entre las 7:00 AM y la 1:00 PM. A medida que avance el día, las lluvias continuarán, con acumulaciones que podrían llegar a los 15 mm hacia la tarde. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 58 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y aunque la intensidad de las lluvias podría disminuir, se mantendrá la posibilidad de chubascos intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, rondando los 11 grados hacia la medianoche.
En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias frecuentes y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.
