El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer consigo lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 95% en la franja horaria de 07:00 a 13:00, y se espera que las lluvias sean más intensas en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm. Durante este periodo, la humedad relativa será notablemente alta, superando el 90%, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Esta racha de viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones. A medida que avance la tarde, el viento podría disminuir ligeramente, pero seguirá siendo un factor a considerar.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 55% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 19:00 y 01:00, lo que podría complicar aún más la situación climática. Es aconsejable que las personas que planeen actividades al aire libre tomen precauciones y estén atentas a las actualizaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 8 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas nocturnas, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Las condiciones meteorológicas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.