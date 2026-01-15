El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en la tarde y noche.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en los periodos de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00. Se anticipa que las precipitaciones sean significativas, especialmente en la franja horaria de 11:00 a 12:00, donde se prevé que caigan hasta 14 mm de lluvia. Esto podría generar un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte de la jornada. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede dar lugar a una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar el malestar.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 5 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 54 km/h. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 60% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las posibles tormentas y que evite salir sin un paraguas o ropa adecuada para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.