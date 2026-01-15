El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán a medida que el día avance, con acumulaciones que podrían llegar a los 12 mm entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Mondariz deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, oscilando entre el 80% y el 98%, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Las ráfagas de viento también serán un factor a considerar, con velocidades que alcanzarán hasta los 38 km/h, especialmente en las horas de la tarde. El viento soplará principalmente del sur, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que haya un 60% de posibilidad de tormentas entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que podría generar condiciones inestables en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente a los 9 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

En resumen, el día en Mondariz se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones de lluvia y viento, y que se mantenga informada sobre cualquier cambio en la previsión meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.