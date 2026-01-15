El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia aumentará, con registros de hasta 2 mm de precipitación en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que oscilarán entre 15 y 35 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes en momentos puntuales, especialmente en la tarde.

Durante la tarde, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 5 mm hacia el final del día. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más intensos.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas costeras. Los residentes y visitantes deben tener precaución al desplazarse, ya que las condiciones podrían volverse resbaladizas debido a la acumulación de agua en las calles.

La puesta de sol se producirá a las 18:27, y aunque el cielo seguirá cubierto, es posible que se aprecien algunos claros momentáneos. Sin embargo, la probabilidad de lluvia persistirá hasta bien entrada la noche, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y que esté atenta a posibles alertas sobre tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.