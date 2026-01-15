El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El 15 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que generará una sensación de frío y puede hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo habitual.

A partir de las 05:00 horas, se espera que comiencen las lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Durante este periodo, se anticipa que las precipitaciones se intensifiquen, con valores que podrían llegar a 14 mm hacia el mediodía. Las condiciones de tormenta también son probables, con un 70% de probabilidad de tormentas entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

La tarde no traerá grandes cambios, ya que el cielo seguirá cubierto y las lluvias continuarán, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 a 11 grados , mientras que la humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Las precipitaciones se estiman en 1 mm durante la tarde, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá hasta la noche.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 60 km/h en las horas más activas del día, especialmente durante la mañana. Esto podría generar condiciones de incomodidad al salir, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con lluvias continuas y una alta probabilidad de tormentas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día de mal tiempo, llevando paraguas y abrigos adecuados si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.