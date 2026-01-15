El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, con registros de precipitaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en total. Las lluvias serán más intensas en las horas centrales del día, especialmente entre las 06:00 y las 12:00, donde se prevén acumulaciones significativas. La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 60% en el periodo de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría generar niebla en algunas áreas, especialmente en las zonas más bajas y cercanas a cuerpos de agua.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 70 km/h en las horas más intensas de la mañana. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades en la costa, ya que las rachas de viento pueden ser peligrosas.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y las lluvias intermitentes. La temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 75% durante la tarde, lo que sugiere que es probable que los residentes de Meaño necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

En resumen, el día de hoy en Meaño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población estar preparada para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.