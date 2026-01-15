El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia comience a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales. Las precipitaciones serán escasas al principio, con valores que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. En total, se prevé que la lluvia acumulada durante el día alcance entre 4 y 6 mm, lo que indica un día húmedo y gris.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones inestables, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles alertas meteorológicas. La dirección del viento será predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 31 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 62 km/h en momentos puntuales, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más húmedas del día, lo que puede hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que se acerque la noche, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 10 grados, y el cielo seguirá cubierto, con la posibilidad de que las lluvias persistan en menor medida.

Es importante que los residentes de Marín tomen precauciones al salir, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que las condiciones sean incómodas. Se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo. A medida que el día avance, se espera que la situación meteorológica se mantenga estable, pero con la posibilidad de que se produzcan cambios repentinos, por lo que es recomendable estar informado a través de los canales meteorológicos oficiales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.