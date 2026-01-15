El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se intensifique, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas, aumentando a lluvias más significativas hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 9 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 6 grados, mientras que por la tarde, la temperatura podría alcanzar hasta 9 grados. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, debido a la humedad y el viento, que podría hacer que se sienta como si estuviera entre 4 y 6 grados. Esto es importante tenerlo en cuenta al salir, ya que la combinación de frío y viento puede resultar incómoda.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 51 km/h en las horas más activas del día. Este viento, junto con la alta humedad, contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean estar al aire libre, especialmente durante la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a ser más intensas a partir del mediodía, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm hacia la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Lalín se enfrenten a un día lluvioso. Las lluvias podrían ser intermitentes, pero se espera que sean lo suficientemente significativas como para requerir paraguas y ropa impermeable.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto significa que, aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

En resumen, el día de hoy en Lalín se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias a lo largo de la jornada. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día invernal, con la posibilidad de lluvias y viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.