El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El 15 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que generará una sensación de humedad y frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante las primeras horas, lo que puede resultar en un día fresco y algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones de lluvia se intensifiquen. Desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, se prevén lluvias moderadas, acumulando hasta 3 mm de precipitación en este periodo. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes y visitantes de la isla se enfrenten a un día lluvioso. Las lluvias serán más intensas en las horas centrales del día, con un total de 8 mm de precipitación esperados entre las 11 y las 12 horas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día avanza, la humedad se mantendrá elevada, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 59 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar un ambiente ventoso y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las condiciones sean incómodas para quienes se encuentren al aire libre. Las rachas de viento serán más intensas entre las 9 y las 10 horas, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

Hacia la tarde, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá, se espera una ligera mejora en las condiciones climáticas. Las temperaturas podrían subir ligeramente a 13 grados , pero la sensación de frío persistirá debido a la humedad y el viento. A partir de las 14 horas, la probabilidad de tormentas se reduce, aunque aún se prevén lluvias ligeras.

En resumen, el 15 de enero en A Illa de Arousa será un día marcado por el cielo cubierto, lluvias constantes y un ambiente fresco y húmedo, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigos si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.