El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 15 de enero

El día de hoy, 15 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia se incrementará, alcanzando un 100% en los periodos de 07:00 a 13:00. Se anticipa que las precipitaciones sean moderadas, con acumulados que podrían llegar a los 12 mm, especialmente en las horas centrales del día. La lluvia será más intensa entre las 10:00 y las 13:00, momento en el que se prevén hasta 8 mm de agua caída.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de mayor lluvia, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. Los vientos soplarán del sur, con rachas que podrían alcanzar los 36 km/h en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, rondando entre 21 y 29 km/h.

En la tarde, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 50% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 12 grados .

Es recomendable que los residentes y visitantes de A Guarda se preparen para un día de lluvia y viento, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el tiempo. Las condiciones podrían afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución en la carretera y considerar planes alternativos en caso de que las lluvias sean más intensas de lo previsto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-14T20:52:11.